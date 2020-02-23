В Италии решили не приостанавливать Шенген из-за коронавируса

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны. Об этом после заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает la Repubblica.

Он отметил, что декрет позволит главам регионов, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, "принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из районов, которые сейчас могут считаться очагами".

Конте заявил, что при необходимости будут установлены пропускные пункты, а также привлечены вооруженные силы.

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы", - сказал он.

Также глава правительства подчеркнул, что Италия не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавируса.

По его словам, это драконовская мера, которая не соответствует потребностям итальянских граждан.

"Такая возможность предусмотрена, но мы всегда будем принимать меры в рамках гибкости и адекватности. В настоящее время нет предпосылок для запроса на приостановление действия Шенгенского договора", - заявил Конте.

Напомним, в Италии из-за резкого повышения количества зараженных коронавирусом изолировали 10 городов. Власти Северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после выявления новых случаев заболевания коронавирусом.

В пятницу 21 февряля, в больнице региона Венето, умер мужчина 78 лет по имени Андриано Тревизан. Второй жертвой COVID-19 стала жительница Ломбардии.