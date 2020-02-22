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В Италии зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Новости » В мире     22.02.2020 - 13:09
В Италии зафиксирована вторая смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Второй жертвой коронавируса стала жительница региона Ломбардия

В Италии за сутки умер второй человек, который был заражен коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Как сообщается, второй жертвой коронавируса стала жительница региона Ломбардия. Ее смерть наступила через несколько часов после того, как от коронавируса умер 77-летний мужчина в соседнем регионе Венето.

На сегодня в Италии зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в Италии из-за резкого повышения количества зараженных коронавирусом изолировали 10 городов. Власти Северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после выявления новых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на 22 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 77 661. Известно о 20 925 случаев выздоровления от болезни. По состоянию на сегодня в мире от коронавируса умерли 2360 человек.

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