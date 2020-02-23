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В Италии уже более 50 человек заразились коронавирусом

Новости » В мире     23.02.2020 - 01:32
В Италии уже более 50 человек заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (GettyImages)

В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения - 39

На севере Италии коронавирус Covid-19 обнаружили уже у 51 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения - 39. Кроме того 11 человек заразились в регионе Венето, где ранее был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Жена умершего находится в этой же больнице с подозрением на коронавирус.

Сообщается также о пациенте с симптомами респираторных заболеваний в центральной области Умбрия. Его поместили на карантин.

Напомним, в Италии из-за резкого повышения количества зараженных коронавирусом изолировали 10 городов. Власти Северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после выявления новых случаев заболевания коронавирусом.

В пятницу 21 февряля, в больнице региона Венето, умер мужчина 78 лет по имени Андриано Тревизан. Второй жертвой COVID-19 стала жительница Ломбардии.

Кроме того, по состоянию на 22 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 77 661. Известно о 20 925 случаев выздоровления от болезни. По состоянию на сегодня в мире от коронавируса умерли 2360 человек.

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