В Італії назвали причину спалаху коронавірусу в країні

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Конте звинуватив керівництво однієї з лікарень у недотриманні процедур

Неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає CNN.

Зокрема, Конте звинуватив керівництво однієї з лікарень у недотриманні процедур, які вживаються в подібних ситуаціях.

"Очевидно, що був спалах, і він поширився звідти. Управління лікарнею було не зовсім правильним відповідно до розумних протоколів, які рекомендуються у цих випадках, і це, безумовно, сприяло поширенню", - сказав він про лікарню в північній Італії, де був підтверджений перший випадок коронавірусу.

Станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілії Романія, по 3 - у П'ємонті та Римі і ще по 1 - в Больцано і Трентіно. Також відомо про 7 смертельних випадків.

Також РБК-Україна повідомляло, що всього у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим типом коронавірусу COVID-19, з яких 2699 були смертельними.