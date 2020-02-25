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Первый случай коронавируса зафиксировали на юге Италии

Новости » В мире     25.02.2020 - 10:30
Первый случай коронавируса зафиксировали на юге Италии
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Вирус обнаружили у туристки в городе Палермо

Коронавирус COVID-19 обнаружили в административном центре Сицилии - городе Палермо. Об этом сообщает агентство ANSA.

В частности, вирус обнаружили у туристки с Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе. 24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.

Изолировали также друзей женщины и людей, с которыми она тесно контактировала. Отмечается, что это первый случай коронавируса в южной Италии.

Напомним, по состоянию на 19:00 24 февраля, коронавирусом в Италии заразились 229 человек: 172 в регионе Ломбардия, 32 - Венето, остальные - в Эмилии Романия, Пьемонте и Лацио, а также - в городе Рим. Украинцев среди них нет. Также известно о 7 смертельных случаях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилит меры безопасности на границе. В частности, ко всем приехавшим в Украину автобусами на западной границе будут приняты меры безопасности, аналогичные прилетевшим из стран, в которых подтвердили коронавирус.

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