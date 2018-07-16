В Италии рассказали о планах по снятию санкций против России

Вице-премьер Италии заявил, что Рим будет агитировать за снятие антироссийских санкций

Италия намерена агитировать за снятие антироссийских санкций, введенных против Москвы. Об этом заявил министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции в Москве, передает РБК.

Так, по словам Сальвини, санкции никому не приносят пользу, в том числе экономике Италии.

Он также отметил, что итальянские власти планируют провести ряд мероприятий, направленных на снятие ограничений в отношении России.

"Москва и Рим уже вернулись к хорошим отношениям в разных сферах, включая торговлю и промышленность. Россия должна сидеть за столом переговоров с ведущими странами мира", - считает Сальвини.

Напомним, ранее премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия против автоматического продления санкций против Российской Федерации.

Вместе с тем, 6 июля лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить еще на полгода санкции против Российской Федерации.