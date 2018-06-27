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Италия против автоматического продления санкций против РФ

НовостиПолитика    27.06.2018 - 13:35
Фото: Джузеппе Конти (quirinale.it)
Фото: Джузеппе Конти (quirinale.it)

Премьер страны пообещал и дальше оказывать поддержку гражданскому обществу России

Италия против автоматического продления санкций против Российской Федерации. Об этом заявил премьер Италии Джузеппе Конте заявил заявил во время выступления перед парламентом накануне саммита ЕС 28-29 июня, сообщает агентство ANSA.

По его словам, Италия на саммите ЕС подтвердит свою позицию относительно этого вопроса.

"Мы планируем подтвердить принцип, не должно быть ничего автоматического в продолжении санкций против России", - заявил Конте.

Он отметил, что в этом вопросе необходима осторожность, поскольку санкции являются средством, а не целью.

"Мы будем продолжать обращать большое внимание и оказывать поддержку гражданскому обществу в России", - добавил премьер Италии.

Напомним, лидеры Европейского Союза (ЕС) на саммите на следующей неделе продлят экономические санкции против Российской Федерации (РФ) за ее вмешательство в Украине до конца января.

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Теги публикации: Италия, Санкции против России  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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