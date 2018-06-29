Главы ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода, - журналист

Срок введенных ранее санкций против России истекает 31 июля

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить еще на полгода санкции против Российской Федерации (РФ). Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС согласны продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев", - написал он.

Eu leaders agree to prolong the economic sanctions on #Russia for another 6 months. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 29, 2018

Отметим, срок введенных ранее санкций против России истекает 31 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза призвали Российскую Федерацию (РФ) признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе.

Отметим, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении Российской Федерации (РФ).