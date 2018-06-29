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Главы ЕС договорились продлить санкции против РФ еще на полгода, - журналист

НовостиПолитика    29.06.2018 - 09:11
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Срок введенных ранее санкций против России истекает 31 июля

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить еще на полгода санкции против Российской Федерации (РФ). Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС согласны продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев", - написал он.

Отметим, срок введенных ранее санкций против России истекает 31 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза призвали Российскую Федерацию (РФ) признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе.

Отметим, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении Российской Федерации (РФ). 

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Теги публикации: Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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