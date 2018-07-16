В Італії розповіли про плани щодо зняття санкцій проти Росії

Віце-прем'єр Італії заявив, що Рим буде агітувати за зняття антиросійських санкцій

Італія має намір агітувати за зняття антиросійських санкцій, введених проти Москви. Про це заявив міністр внутрішніх справ і віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні на прес-конференції в Москві, передає РБК.

Так, за словами Сальвіні, санкції нікому не приносять користь, в тому числі економіці Італії.

Він також зазначив, що італійська влада планує провести ряд заходів, спрямованих на зняття обмежень щодо Росії.

"Москва і Рим вже повернулися до хороших відносин в різних сферах, включаючи торгівлю і промисловість. Росія повинна сидіти за столом переговорів з провідними країнами світу", - вважає Сальвіні.

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Джузеппе Конте заявив, що Італія проти автоматичного продовження санкцій проти Російської Федерації.

Разом з тим, 6 липня лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі домовилися продовжити ще на півроку санкції проти Російської Федерації.