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В Италии работают над двумя датами начала матчей чемпионата

Новости » Спорт     25.05.2020 - 10:41
В Италии работают над двумя датами начала матчей чемпионата
Фото: Серия А вернется в июне (twitter.com/1913parmacalcio)

Окончательное решение должны принять в ближайшее время

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, как обстоят дела с возобновлением сезона Серии А. Первые матчи чемпионата планирую провести либо 13 июня, либо 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football Italia.

Федерация футбола Италии направила в правительственный комитет новый вариант медицинского протокола для проведения матчей. Его должны утвердить 28 мая. В это день должно быть принято окончательное решение по поводу даты рестарта.

"Мы работаем над двумя возможными датами начала игр Серии А - 13 и 20 июня. Протокол для возобновления сезона готов, он очень похож на тот, что мы согласовали для тренировок. В четверг мы решим, когда продолжим", - сказал Спадафора.

Из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены кроме чемпионата Беларуси. Сезон в Нидерландах, Франции, Бельгии, Уэльсе и Шотландии был досрочно завершен.

На прошлой неделе возобновилась немецкая Бундеслига. Премьер-министр Испании Педро Санчес накануне озвучил дату рестарта Ла Лиги, который запланирован на 8 июня.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины возобновлениечемпионат ИталииФутбол
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