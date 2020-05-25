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В Італії працюють над двома датами початку матчів чемпіонату

Новини » Спорт     25.05.2020 - 10:41
В Італії працюють над двома датами початку матчів чемпіонату
Фото: Серія А повернеться в червні (twitter.com/1913parmacalcio)

Остаточне рішення мають ухвалити найближчим часом

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора розповів, як йдуть справи з відновленням сезону Серії А. Перші матчі чемпіонату планую провести або 13 червня, або 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Italia.

Федерація футболу Італії направила в урядовий комітет новий варіант медичного протоколу для проведення матчів. Його мають затвердити 28 травня. У цей день має бути прийнято остаточне рішення з приводу дати рестарту.

"Ми працюємо над двома можливими датами початку ігор Серії А - 13 і 20 червня. Протокол для відновлення сезону готовий, він дуже схожий на той, що ми погодили для тренувань. У четвер ми вирішимо, коли продовжимо", - сказав Спадафора.

В цей момент указ уряду Італії забороняє проведення спортивних змагань до 14 червня включно. Тому відновити Серію А в раніше заплановану дату буде неможливо.

Через пандемії коронавірусу всі європейські першості були припинені крім чемпіонату Білорусі. Сезон в Нідерландах, Франції, Бельгії, Уельсі і Шотландії був достроково завершений.

Нагадаємо, першою серед європейських чемпіонатів відновила сезон німецька Бундесліга.

Іспанська Ла Ліга запланувала рестарт на 8 червня.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України возобновлениечемпионат ИталииФутбол
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