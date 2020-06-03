В Италии открывают границы для туристов из стран Европы: Украины среди них нет

Фото: аэропорт (УНИАН)

Международные авиаперелеты возобновятся в Милане, Риме и Неаполе

Италия со среды открывает свои границы для туристов из стран Европы. Однако, среди них нет Украины.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, Италия открыла границы для 26 стран членов Европейского Союза и четырех стран Шенгенской зоны. В частности, для Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии. Также страну смогут посетить туристы из Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Вместе с тем, отмечается, что туристы из этих стран не столкнуться с какими-либо ограничениями при въезде в Италию и не будут соблюдать двухнедельный карантин по приезде в страну. Таким образом международные авиаперелеты возобновятся в Милане, Риме и Неаполе.

Такое решение было принято из-за того что в стране стремительно падают темпы распространения коронавируса.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что возобновление регулярных международных авиаперевозок зависит от готовности других государств принимать граждан Украины и эпидемиологической ситуации в каждой отдельной стране.

Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ведутся переговоры со странами Евросоюза относительно туристических поездок украинцев и он рассчитывает с их стороны на "благоприятное отношение"

Также глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что Украина запустит Международное авиасообщение уже с 15 июня.

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Автор: Андрей Козловский