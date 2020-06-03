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В Італії відкривають кордони для туристів з країн Європи: України серед них немає

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 15:25
В Італії відкривають кордони для туристів з країн Європи: України серед них немає
Фото: аеропорт (УНІАН)

Міжнародні авіаперельоти поновляться в Мілані, Римі та Неаполі

Італія з середовища відкриває свої кордони для туристів з країн Європи. Однак серед них немає України.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, Італія відкрила кордони для 26 країн-членів Європейського Союзу та чотирьох країн Шенгенської зони. Зокрема, для Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та Швейцарії. Також країну зможуть відвідати туристи з Великобританії, Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану.

Разом з тим, зазначається, що туристи з цих країн не зіткнутися з якими-небудь обмеженнями при в'їзді в Італію і не будуть дотримуватися двотижневого карантину по приїзді в країну. Таким чином міжнародні авіаперельоти поновляться в Мілані, Римі та Неаполі.

Таке рішення було ухвалене через те, що в країні стрімко падають темпи поширення коронавірусу.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що відновлення регулярних міжнародних авіаперевезень залежить від готовності інших держав приймати громадян України та епідеміологічної ситуації в кожній окремій країні.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз ведуться переговори з країнами Євросоюзу щодо туристичних поїздок українців і він розраховує з їх боку на "сприятливе відношення"

Також глава уряду розповів Денис Шмигаль, що Україна запустить Міжнародне авіасполучення вже з 15 червня.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкраїнаІталіякордон
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