ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД рассчитывает на "благоприятное отношение" ЕС к украинским туристам

Новости » Общество     02.06.2020 - 15:55
МИД рассчитывает на "благоприятное отношение" ЕС к украинским туристам
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Маас считает, что в Евросоюзе начнут открывать границы, учитывая реальную ситуацию в них

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ведутся переговоры со странами Евросоюза относительно туристических поездок украинцев. Он рассчитывает на "благоприятное отношение" со стороны ЕС.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Германии Рощицей Маасом.

По словам Кулебы, Украина уже договорилась с Турцией открыть границы для туристов и надеется достичь такого же результата со странами Евросоюза.

"Мы так же ведем диалог со странами ЕС и рассчитываем на их благоприятное положительное отношение к украинских туристов", - отметил глава МИД Украины.

Гайко Маас спрогнозировал, что в Евросоюзе начнут открывать границы для поездок в те или иные страны, учитывая реальную эпидемиологическую ситуацию в них.

Отметим, в Украине с 15 июня будет возобновлено регулярное международное авиасообщение. Однако, это будет происходить по двум условиям. Первая - если страны открывают границы для украинцев. Вторая - эпидемиологическая ситуация в стране.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату открытия границ для украинцев и других иностранных туристов.

Кроме того, в Украине могут возобновить авиасообщение с Австрией после 23 июня.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ЕвросоюзМИД УкраиныУкраинатуризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь