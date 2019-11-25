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В Италии обрушился мост

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 11:50
В Италии обрушился мост
Фото: место происшествия (Vigili del Fuoco)

Рухнул участок длиной примерно 30 метров

В Италии из-за сильных ливней обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на италийские СМИ.

Как отмечается, рухнул участок длиной примерно 30 метров. Чиновники указывают, что информации о погибших нет, несмотря на то, что обломки моста проверены с собаками, обученными поиску мертвых и выживших.

Добавим, воздушный мост входит в шоссе А6, ведущее из Турина во Францию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 14 августа 2018 года произошел обвал моста в Италии. В результате обрушения погибли 42 человека Тогда в результате обвала моста с травмами госпитализировали двух украинцев.

По данным местной прокуратуры, вероятной причиной обрушения моста в итальянской Генуе мог стать человеческий фактор.

Отметим, министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что министерство подаст гражданский иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе.

Тогда итальянская компания Autostrade per l'Italia, которая является оператором моста в Генуе, в результате обрушения которого погибли 42 человека, обещала отстроить сооружение.

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