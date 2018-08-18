Число погибших в результате обвала моста в Италии возросло до 42 человек

Спасатели обнаружили тело еще одной пропавшей жертвы

Число погибших в результате обвала моста в Италии, который произошел 14 августа в Генуе, возросло до 42 человек. Об этом сообщает RaiNews24.

Как отмечается, число погибших продолжает расти. Так, кроме семьи из трех человек (отец, мать и 9-летний ребенок), которую спасатели обнаружили в ночь на 18 августа в автомобиле под завалами моста, сегодня обнаружили еще одну жертву.

"Обнаружено тело еще одной пропавшей жертвы. Число погибших, неофициальное, увеличилось до 42", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в правительстве Италии начали расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей мост Моранди возле Генуи. Главный прокурор итальянского города Франческо Коцци заявлял, что вероятной причиной обрушения моста в итальянской Генуе мог стать человеческий фактор.

Кроме того, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на префектуру города Генуя сообщал, что среди погибших в результате обвала моста в Италии граждан Украины нет.