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В Італії обвалився міст

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 11:50
В Італії обвалився міст
Фото: місце події (Vigili del Fuoco)

Обвалилась ділянка завдовжки приблизно 30 метрів

В Італії через сильні зливи обвалився автомобільний міст. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на італійські ЗМІ.

Як наголошується, обвалилась ділянка завдовжки приблизно 30 метрів. Чиновники вказують, що інформації про загиблих немає, незважаючи на те, що уламки мосту перевірені з собаками, навченими пошуку мертвих і живих.

Додамо, повітряний міст входить до шосе А6, провідне з Турину у Францію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 серпня 2018 року стався обвал мосту в Італії. В результаті обвалення загинули 42 людини. Тоді в результаті обвалу мосту з травмами госпіталізували двох українців.

За даними місцевої прокуратури, ймовірною причиною обвалення мосту в італійській Генуї міг стати людський чинник.

Зазначимо, міністр транспорту Італії Данило Тонинелли заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.

Тоді італійська компанія Autostrade per l'Italia, яка є оператором мосту в Генуї, в результаті обвалення якого загинули 42 людини, обіцяла відбудувати споруду.

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