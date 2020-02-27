В Италии коронавирусом заразился профессиональный футболист

В Италии коронавирус впервые подтвердили в профессионального футболиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Nazione.

По данным издания, коронавирусом заразился 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе" из провинции Сиена, который входит в итальянскую Серию C. На прошлой неделе футболист пропустил матч из-за жара и недомогания.

Отмечается, что тест на коронавирус, взятый у футболиста, дал положительный результат. После обнаружения болезни игрока госпитализировали в больницу. Сейчас футболист находится в хорошем состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии подтвердили 75 новых случаев заражения коронавирусом, а также 2 смерти от болезни. Всего в стране по состоянию на 27 февраля 528 инфицированных и 14 погибших.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса в стране.

Кроме того, по состоянию 27 февраля в Швейцарии коронавирусом заразились 4 человека. Еще утром сообщалось об одном случае инфекции в стране. О новых случаях заражения также сообщили Великобритания, Германия, Испания и Хорватия.