В Італії коронавірусом заразився професійний футболіст

В Італії коронавірус вперше підтвердили у професійного футболіста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Nazione.

За даними видання, коронавірусом заразився 22-річний гравець футбольного клубу "Пьянезе" з провінції Сієна, який входить до італійської Серії C. Минулого тижня футболіст пропустив матч через жар та нездужання.

Зазначається, що тест на коронавірус, взятий у футболіста, дав позитивний результат. Після виявлення хвороби гравця госпіталізували в лікарню. Наразі футболіст перебуває в доброму стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії підтвердили 75 нових випадків зараження коронавірусом, а також 2 смерті від хвороби. Усього в країні станом на 27 лютого 528 інфікованих та 14 загиблих.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу в країні.

Крім того, станом 27 лютого у Швейцарії коронавірусом заразилися 4 людини. Ще вранці повідомлялося про один випадок інфекції в країні. Про нові випадки зараження також повідомили Британія, Німеччина, Іспанія та Хорватія.