В Италии коронавирусом заболело уже 16 человек

В итальянском регионе Венето зафиксировано еще два случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Сообщается, что два новых случая инфицирования произошли на северо-востоке Италии в регионе Венето. Сейчас инфицированные находятся в изоляции в ожидании повторного теста на вирус.

Еще 6 человек инфицировались в регионе Ломбардия. Известно, что никто из зараженных в последнее время не посещал Китай. Ранее власти Италии сообщали о 8 случаях COVID-19, среди которых 5 медицинских работников.

Таким образом общее количество заразившихся в Италии достигло 16 человек.

Напомним, первым в Италии заразился 38-летний мужчина. По данным местных властей, итальянец посещал больницу в северном городе Кодоньо. Исследования еще продолжаются, однако тест на наличие коронавируса в организме был положительным.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 21 февраля, за пределами Китая Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 1152 случая инфицирования коронавирусом COVID-19 в 26 странах.