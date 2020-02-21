В Италии увеличилось число больных коронавирусом

Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

В итальянском регионе Ломбардия зафиксировали шесть случаев заражения коронавирусом

В Италии зафиксировали шесть случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что все случаи зафиксированы на севере Италии в Ломбардии.

Известно, что никто из зараженных в последнее время не посещал Китай.

Очевидно, один из инфицированных, заразился коронавирусом после встречи со своим другом, который был в КНР.

Напомним, в итальянском регионе Ломбардия сегодня, 21 февраля, подтвердили заражение новым видом коронавируса в 38-летнего мужчины. По данным местных властей, итальянец посещал больницу в северном городе Кодоньо. Сейчас медицинские тесты еще продолжаются, однако тест на наличие коронавируса в организме был положительным.

Как сообщало РБК-Украина, Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии. На борту охваченного коронавирусом лайнера, стоящего в порту Йокогама, находятся 35 итальянцев.

Ранее сообщалось, что правительство Италии объявило чрезвычайное положение из-за подтверждения двух случаев заболевания коронавирусом в Риме. Италия отменила все авиарейсы с китайскими городами, чтобы сдержать распространение коронавируса.