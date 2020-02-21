В Італії коронавірусом захворіли вже 16 осіб

В італійському регіоні Венето зафіксовано ще два випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Повідомляється, що два нових випадки інфікування відбулися на північному сході Італії в регіоні Венето. Наразі інфіковані знаходяться в ізоляції в очікуванні повторного тесту на вірус.

Ще 6 осіб інфікувалися в регіоні Ломбардія. Відомо, що ніхто із заражених останнім часом не відвідував Китай. Раніше влада Італії повідомляла про 8 випадків COVID-19, серед яких 5 медичних працівників.

Таким чином загальна кількість інфікованих в Італії досягла 16 осіб.

Нагадаємо, першим в Італії заразився 38-річний чоловік. За даними місцевої влади, італієць відвідував лікарню у північному місті Кодоньо. Дослідження ще тривають, проте тест на наявність коронавірусу в організмі був позитивним.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 21 лютого, за межами Китаю Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала 1152 випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у 26 країнах.