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Как в Италии и Германии в конце 30-х: российский социолог рассказал о настроениях населения

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 06:54
Как в Италии и Германии в конце 30-х: российский социолог рассказал о настроениях населения Фото: в России общество остается под влиянием пропаганды (msk.kprf.ru)
Автор: Владимир Костырин

Большинство населения Российской Федерации остается под влиянием путинской пропаганды, и антивоенные митинги против войны с Украиной не окажут действенного эффекта, как и экономический кризис из-за международных санкций, считает российский экономист, социолог Владислав Иноземцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеэфир на канале "Рада".

По словам эксперта, хотя в России действительно есть антивоенные протесты, большинство общества настолько глубоко одурманено кремлевской пропагандой, что переубедить его сегодня невозможно.

"Переубедить его (российский народ) в том, что в Украине действительно живут свободные достойные люди, которые хотят себе счастья... уже невозможно. Это народ, который действительно находится в состоянии, в каком была Италия и Германия в конце 30-х годов", - сказал социолог.

Иноземцев сомневается, что нынешний кризис в РФ приведет к эрозии путинского режима, так как руководитель Кремля "попал в тот народный нерв, который действительно глубоко сидит у российского населения".

Доктор экономических наук считает, что единственным способом свержения режима Путина в России является именно военное сопротивление украинской армии и победы ВСУ на фронтах. Так, с каждым днем влияние пропаганды в РФ на население о "величии" их лидера будет снижаться.

"Мне кажется, что путинский режим может быть устранен не санкциями, не каким-то внутренним сопротивлением, которое есть, но очень слабое, а именно военным поражением в Украине", - говорит социолог.

А на то, чтобы в дальнейшем прошла полная "дефашизация" российского общества, потребуются десятилетия, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России на антивоенных акциях в 69 городах задержали 5 тысяч человек в течение одного дня.

Добавим, перед этим эксперт и главный стратег Clocktower Group высказал уверенность, что Путину осталось править Россией максимум год.

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