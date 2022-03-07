Как в Италии и Германии в конце 30-х: российский социолог рассказал о настроениях населения
Большинство населения Российской Федерации остается под влиянием путинской пропаганды, и антивоенные митинги против войны с Украиной не окажут действенного эффекта, как и экономический кризис из-за международных санкций, считает российский экономист, социолог Владислав Иноземцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеэфир на канале "Рада".
По словам эксперта, хотя в России действительно есть антивоенные протесты, большинство общества настолько глубоко одурманено кремлевской пропагандой, что переубедить его сегодня невозможно.
"Переубедить его (российский народ) в том, что в Украине действительно живут свободные достойные люди, которые хотят себе счастья... уже невозможно. Это народ, который действительно находится в состоянии, в каком была Италия и Германия в конце 30-х годов", - сказал социолог.
Иноземцев сомневается, что нынешний кризис в РФ приведет к эрозии путинского режима, так как руководитель Кремля "попал в тот народный нерв, который действительно глубоко сидит у российского населения".
Доктор экономических наук считает, что единственным способом свержения режима Путина в России является именно военное сопротивление украинской армии и победы ВСУ на фронтах. Так, с каждым днем влияние пропаганды в РФ на население о "величии" их лидера будет снижаться.
"Мне кажется, что путинский режим может быть устранен не санкциями, не каким-то внутренним сопротивлением, которое есть, но очень слабое, а именно военным поражением в Украине", - говорит социолог.
А на то, чтобы в дальнейшем прошла полная "дефашизация" российского общества, потребуются десятилетия, добавил он.
Ранее сообщалось, что в России на антивоенных акциях в 69 городах задержали 5 тысяч человек в течение одного дня.
Добавим, перед этим эксперт и главный стратег Clocktower Group высказал уверенность, что Путину осталось править Россией максимум год.
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