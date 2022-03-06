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Путину осталось править Россией максимум год, - главный стратег Clocktower Group

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Воскресенье 06 марта 2022 07:15
Путину осталось править Россией максимум год, - главный стратег Clocktower Group Фото: Владимир Путин потеряет власть в России в течение года (kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

Президент РФ Владимир Путин, напав на Украину и развязав полномасштабную войну, в конечном счете может потерять власть в России в течение 12 месяцев, считает главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает эксперт и обозревателя издания, Путин игнорировал материальные ограничения при своем нападении, войска РФ не имели достаточного боевого опыта, а также российский лидер столкнулся с мощным сопротивлением и обороной в Украине.

"Украинцы сражаются очень, очень упорно. Во-вторых, у российских военных нет опыта ведения реальных войн. И в-третьих, Украина - очень трудное место для вторжения с логистической точки зрения. Так что эти ограничения проявляются", - говорит он.

Папич также дал прогноз о роли международных санкций на возможность повлиять на поведение Путина или вероятность его свержения.

"Я даю Путину 12 месяцев или менее. Когда политики принимают необычайно плохие решения, игнорируя их материальные ограничения, их наказывают... Это вопиющая, вопиющая ошибка политика. И я имею в виду это объективно - я даже не упоминаю о гибели мирных жителей и статусе изгоя для России", - рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что на новом видео Путина заметили вероятный монтаж - на фрагменте видео видно, что при движении его рук картинка на фоне не двигается.

Также мы писали, что недавно российский бизнесмен объявил награду за голову Путина - миллион долларов.

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