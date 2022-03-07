В России на антивоенных акциях в 69 городах задержали 5 тысяч человек
В Росси на акциях и митингах против войны с Украиной, которые прошли в воскресенье в ряде городов, силовики за день задержали 4948 человек в 69 городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо".
В организации обнародовали списки задержанных и отметили, что на самом деле в каждом отделе полиции может быть больше участников митингов, чем в представленных силовиками данных за 6 марта и ночь 7-го.
Так, по состоянию на 04:42 (по киевскому времени) понедельника было задержано уже 4948 человек в 69 городах.
Больше всего задержаний было в Москве (2363 человек) и Санкт-Петербурге (1243 человек).
Также несколько сотен задержанных - в Новосибирске и Екатеринбурге (224 и 118 человек соответственно).
В ряде других крупных городов данные выглядят так:
- В Ростове-на-Дону по крайней мере 70 задержанных,
- В Краснодаре - минимум 66 задержанных,
- В Уфе - 46 задержанных
- В Казани - минимум 45 задержанных,
- В Иркутске - по крайней мере 43 задержанных.
Ранее сообщалось, что в России на антивоенных акциях силовики применяли жесткие разгоны.
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