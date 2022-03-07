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В России на антивоенных акциях в 69 городах задержали 5 тысяч человек

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Понедельник 07 марта 2022 04:47
В России на антивоенных акциях в 69 городах задержали 5 тысяч человек Фото: мининг в России против войны с Украиной (t.me/worldprotest)
Автор: Владимир Костырин

В Росси на акциях и митингах против войны с Украиной, которые прошли в воскресенье в ряде городов, силовики за день задержали 4948 человек в 69 городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В организации обнародовали списки задержанных и отметили, что на самом деле в каждом отделе полиции может быть больше участников митингов, чем в представленных силовиками данных за 6 марта и ночь 7-го.

Так, по состоянию на 04:42 (по киевскому времени) понедельника было задержано уже 4948 человек в 69 городах.

Больше всего задержаний было в Москве (2363 человек) и Санкт-Петербурге (1243 человек).

Также несколько сотен задержанных - в Новосибирске и Екатеринбурге (224 и 118 человек соответственно).

В ряде других крупных городов данные выглядят так:

  • В Ростове-на-Дону по крайней мере 70 задержанных,
  • В Краснодаре - минимум 66 задержанных,
  • В Уфе - 46 задержанных
  • В Казани - минимум 45 задержанных,
  • В Иркутске - по крайней мере 43 задержанных.

Ранее сообщалось, что в России на антивоенных акциях силовики применяли жесткие разгоны.

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