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Як в Італії та Німеччині наприкінці 30-х: російський соціолог розповів про настрої населення

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Понеділок 07 березня 2022 06:54
Як в Італії та Німеччині наприкінці 30-х: російський соціолог розповів про настрої населення Фото: у Росії суспільство залишається під впливом пропаганди (msk.kprf.ru)
Автор: Володимир Костирін

Більшість населення Російської Федерації залишається під впливом путінської пропаганди, і антивоєнні мітинги проти війни з Україною не матимуть дієвого ефекту, як і економічна криза через міжнародні санкції, вважає російський економіст, соціолог Владислав Інозємцев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеефір на каналі "Рада".

За словами експерта, хоча в Росії дійсно є антивоєнні протести, більшість суспільства настільки глибоко одурманена кремлівською пропагандою, що переконати його сьогодні неможливо.

"Переконати його (російський народ) в тому, що в Україні дійсно живуть вільні гідні люди, які хочуть собі щастя... вже неможливо. Це народ, який дійсно знаходиться в стані, в якому була Італія і Німеччина в кінці 30-х років", - сказав соціолог.

Інозємцев сумнівається, що нинішня криза у РФ призведе до ерозії путінського режиму, позаяк керівник Кремля "поцілив той народний нерв, який дійсно глибоко сидить у російського населення".

Доктор економічних наук вважає, що єдиним способом повалення режиму Путіна в Росії є саме військовий опір української армії та перемоги ЗСУ на фронтах. Так, з кожним днем вплив пропаганди в РФ на населення про "велич" їх лідера буде знижуватися.

"Мені здається, що путінський режим може бути усунутий не санкціями, не якимось внутрішнім опором, який є, але дуже слабкий, а саме військовою поразкою в Україні", - говорить соціолог.

А на те, щоб надалі пройшла повна "дефашизація" російського суспільства, будуть потрібні десятиліття, додав він.

Раніше повідомлялося, що в Росії на антивоєнних акціях в 69 містах затримали 5 тисяч осіб протягом одного дня.

Додамо, перед цим експерт і головний стратег Clocktower Group висловив упевненість, що Путіну залишилося правити Росією максимум рік.

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