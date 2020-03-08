В Италии у двоих губернаторов обнаружили коронавирус

Фото: Альберто Чирио (facebook.com/alberto.cirioii)

Оба губернатора накануне принимали участие в правительственном собрании в Риме

В Италии у губернаторов Лацио Николла Дзингаретти и Пьемонта Альберто Чирио зафиксировали коронавирус. Об этом сообщает RAI.

Первым заболевание подтвердили у Дзингаретти. Его тест дал положительный результат на коронавирус 7 марта. В воскресенье, 8 марта, об инфицировании сообщил также Чирио. Они оба принимали участие в совещании о мерах по преодолению кризиса вызванного коронавирусом в здании итальянского правительства в Риме 4 марта.

"Мы сидели далеко друг от друга и не пожали друг другу руки при встрече, как и требует протокол по борьбе с инфекцией", -сказал Чирио.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Италии закрыло на карантин весь автономный регион Ломбардия и еще 11 провинций в связи с распространением нового коронавируса. Карантин продлится как минимум до 3 апреля.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 8 марта в Италии было зафиксировано 5883 случаев коронавируса. Всего в мире более 106 тысяч человек заразились новым вирусом. Из них более 9 тысяч в Европе.

Отметим, на данный момент в Евросоюзе лишь в одной стране - Кипре, не было случаев заражения коронавирусом.