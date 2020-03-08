ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії у двох губернаторів виявили коронавірус

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 14:51
В Італії у двох губернаторів виявили коронавірус
Фото: Альберто Чирио (facebook.com/alberto.cirioii)

Обидва губернатора напередодні брали участь в урядовому зборах у Римі

В Італії у губернаторів Лаціо Николла Дзингаретти і П'ємонту Альберто Чирио зафіксували коронавирус. Про це повідомляє RAI.

Першим захворювання підтвердили у Дзингаретти. Його тест дав позитивний результат на коронавірус 7 березня. У неділю, 8 березня, про інфікування повідомив також Чирио. Вони обидва брали участь у нараді про заходи з подолання кризи, викликаного коронавірусом в будівлі італійського уряду в Римі 4 березня.

"Ми сиділи далеко один від одного і не потиснули один одному руки при зустрічі, як і вимагає протокол по боротьбі з інфекцією", -сказав Чирио.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Італії закрила на карантин весь автономний регіон Ломбардія і ще 11 провінцій у зв'язку з поширенням нового коронавіруса. Карантин триватиме як мінімум до 3 квітня.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 8 березня в Італії було зафіксовано 5883 випадків коронавіруса. Всього в світі понад 106 тисяч людей заразилися новим вірусом. З них більше 9 тисяч в Європі.

Відзначимо, на даний момент в Євросоюзі лише в одній країні - Кіпрі, не було випадків зараження коронавірусом.

У США карантинному лайнеру дозволили зайти в порт Українці перебували в літаку з хворою коронавірусом громадянкою Молдови
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся