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Коронавирус не обнаружен лишь в одной стране ЕС: карта

Новости » Общество     08.03.2020 - 14:32
Коронавирус не обнаружен лишь в одной стране ЕС: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус также не обнаружили в Турции, Албании и Черногории

По состоянию на 8 марта случаи коронавируса не зафиксированы только в одной стране Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные карты распространения вируса при университете Джона Хопкинса.

Так, по данным университета, который отслеживает распространение COVID-19 по миру, в Евросоюзе пациенты с коронавирусом не были зафиксированы лишь на Кипре. Также отсутствие случаев коронавируса наблюдается еще в 3 странах Европейского региона, а именно - в Черногории, Турции и Албании.

Кроме того, по состоянию на 14:00 в мире зарегистрирован 107 351 случай заражения коронавирусом, из них 3 646 - летальные. Преодолеть опасную болезнь удалось 60 558 лицам.

Коронавирус не обнаружен лишь в одной стране ЕС: карта

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 8 марта количество случаев заболевания коронавирусом в Европейском регионе составляет 9 358, из них 255 - летальные. Наибольшее количество больных зафиксировано в Италии - 5 883.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 8 марта в Украине не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Лаборатория не подтвердила наличие коронавируса в образцах 6 пациентов, госпитализированных с подозрением на COVID-19, а также в образцах 14 человек, контактировавших с ними.

Как известно, первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован в Черновцах 3 марта. Больной недавно вернулся из Италии, где отдыхал вместе с семьей.

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