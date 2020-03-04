В Италии число жертв коронавируса превысило 100

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У более 3 тысяч человек подтвердили заражение COVID-19

Количество погибших от вспышки коронавируса в Италии увеличилось на 28 за последние сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Службы гражданской защиты Италии, по состоянию на вечер 4 марта количество зараженных коронавирусом нового типа в стране составляет почти 3090, тогда как во вторник было известно о 2263 больных.

Отмечается, что за последние сутки зафиксированы 28 летальных случаев. В общем от заражения коронавирусом в Италии скончались 107 человек. Также известно о 276 человек, которым удалось преодолеть болезнь.

Напомним, ранее сообщало, что по состоянию на вечер 3 марта коронавирусом в Италии заразились 2263 человека, 239 ожидают лабораторного подтверждения наличия инфекции. Еще 160 граждан выздоровели.

Также РБК-Украина писало, что правительство Италии приняло решение о закрытии всех школ и университетов в стране из-за вспышки коронавируса. Все учебные заведения Италии будут закрыты до середины марта.

Кроме того, по состоянию на утро 4 марта число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии составляла 79 человек.