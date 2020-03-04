ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии число жертв коронавируса превысило 100

Новости » Происшествия     04.03.2020 - 19:47
В Италии число жертв коронавируса превысило 100
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

У более 3 тысяч человек подтвердили заражение COVID-19

Количество погибших от вспышки коронавируса в Италии увеличилось на 28 за последние сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Службы гражданской защиты Италии, по состоянию на вечер 4 марта количество зараженных коронавирусом нового типа в стране составляет почти 3090, тогда как во вторник было известно о 2263 больных.

Отмечается, что за последние сутки зафиксированы 28 летальных случаев. В общем от заражения коронавирусом в Италии скончались 107 человек. Также известно о 276 человек, которым удалось преодолеть болезнь.

Напомним, ранее сообщало, что по состоянию на вечер 3 марта коронавирусом в Италии заразились 2263 человека, 239 ожидают лабораторного подтверждения наличия инфекции. Еще 160 граждан выздоровели.

Также РБК-Украина писало, что правительство Италии приняло решение о закрытии всех школ и университетов в стране из-за вспышки коронавируса. Все учебные заведения Италии будут закрыты до середины марта.

Кроме того, по состоянию на утро 4 марта число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии составляла 79 человек.

Коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине, - Минэкономики Глава МВФ заявила о серьезной угрозе коронавируса на рост мировой экономики
Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь