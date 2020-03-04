ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила 100

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 19:47
В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила 100
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

У понад 3 тисяч осіб підтвердили зараження COVID-19

Кількість загиблих від спалаху коронавірусу в Італії збільшилася на 28 за останню добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Служби цивільного захисту Італії, станом на вечір 4 березня кількість заражених коронавірусом нового типу в країні становить майже 3090, тоді як у вівторок було відомо про 2263 хворих.

Зазначається, що за останню добу зафіксовано 28 летальних випадків. Загалом від зараження коронавірусом в Італії померли 107 людей. Також відомо про 276 осіб, яким вдалося перебороти хворобу.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що станом на вечір 3 березня коронавірусом в Італії заразилися 2263 людини, 239 очікують лабораторного підтвердження наявності інфекції. Ще 160 громадян одужали.

Також РБК-Україна писало, що уряд Італії ухвалив рішення про закриття всіх шкіл та університетів у країні через спалах коронавірусу. Всі навчальні заклади Італії будуть закриті до середини березня.

Крім того, станом на ранок 4 березня число смертельних випадків від коронавірусу COVID-19 в Італії становила 79 осіб.

Коронавірус може призвести до економічної кризи в Україні, - Мінекономіки Глава МВФ заявила про серйозну загрозу коронавірусу на зростання світової економіки
Новини України ІталіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся