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В Італії вже понад 50 осіб заразилися коронавірусом

Новини » В світі     23.02.2020 - 01:32
В Італії вже понад 50 осіб заразилися коронавірусом
Ілюстративне фото (GettyImages)

В Ломбардії зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження - 39

На півночі Італії коронавірус Covid-19 виявили вже у 51 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

В Ломбардії зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження - 39. Крім того 11 осіб заразилися в регіоні Венето, де раніше був зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу. Дружина померлого знаходиться в цій же лікарні з підозрою на коронавірус.

Повідомляється також про пацієнта із симптомами респіраторних захворювань в центральній області Умбрія. Його помістили на карантин.

Нагадаємо, в Італії через різке підвищення кількості заражених коронавірусом ізолювали 10 міст. Влада Північної Італії в п'ятницю розпорядилася закрити школи, бари та інші громадські місця у 10 містах після виявлення нових випадків захворювання коронавірусом.

У п'ятницю 21 февряля, в лікарні регіону Венето, помер чоловік 78 років на ім'я Андріано Тревізан. Другою жертвою COVID-19 стала мешканка Ломбардії.

Крім того, станом на 22 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 77 661. Відомо про 20 925 випадків одужання від хвороби. Станом на сьогодні у світі від коронавірусу померли 2360 осіб.

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