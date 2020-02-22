ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав обнародовал статистику распространения коронавируса по миру

Новости » Общество     22.02.2020 - 11:22
Минздрав обнародовал статистику распространения коронавируса по миру
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

В Украине лабораторно подтвержденных случаев пока нет

По состоянию на утро 22 февраля в мире зарегистрировано 77 661 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2360 смертельных случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В то же время отмечается, что 20 925 выздоровели.

Как отмечается в сообщении, за пределами Китая зафиксировано 1267 случаев в 27 странах мира, в то же время в странах Европы зарегистрировано 64 случая. В Германии - 16; Франции - 12; Великобритании - 9; Италии - 20; России - 2; Испании - 2; Финляндии, Швеции и Бельгии по одному случаю)

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая сообщили о переломном моменте в борьбе с коронавирусом. В четверг, 20 февраля, количество излечившихся от нового типа коронавируса за день превысило количество инфицированных, поступивших в медицинские учреждения за сутки.

Кроме того, в пятницу Италия сообщила о первой смерти от эпидемии и второй смерти от коронавируса в Европе.

В Китае заявили об увеличении инкубационного периода коронавируса В Иране коронавирус обнаружили у чиновника
Новости Украины вирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь