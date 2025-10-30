ua en ru
IT-Enterprise заявила про внутрішній конфлікт між співвласниками: позиція СЕО компанії

Четвер 30 жовтня 2025 11:04
IT-Enterprise заявила про внутрішній конфлікт між співвласниками: позиція СЕО компанії Фото: СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко (www.facebook.com/oleg.shcherbatenko)
Автор: Олександр Мороз

СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко підтвердив наявність внутрішнього конфлікту в компанії, пов’язаного з одним зі співвласників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Олега Щербатенка.

Виконавчий директор IT-Enterprise оприлюднив офіційну позицію щодо публічних заяв одного зі співвласників компанії, який повідомив про своє усунення від операційного управління.

"Мені шкода, що діалог і внутрішні процеси, які мали б бути врегульовані між сторонами, вийшли у публічну площину. Уперше за 38 років на компанію з бездоганною репутацією здійснено публічну атаку", - заявив Щербатенко.

Він зазначив, що з початку повномасштабної війни компанія зберегла команду, адаптувалася до нових реалій та продовжує розвиватися, попри складні обставини.

"Якщо у 2022 році ми шукали, як зберегти себе, родини, команду, компанію, країну, то у 2025-му можемо впевнено сказати: майбутнє є. Йдучи командою через кризи, ми стали мудрішими й сильнішими", - наголосив керівник.

За словами Щербатенка, один зі співвласників IT-Enterprise, який обіймав посаду його заступника, з 2022 року перебував за межами України, розвиваючи там власні бізнес-ініціативи. Його діяльність за кордоном стала предметом внутрішнього розслідування.

"Непрозорість цієї діяльності, неможливість для нас нести відповідальність за дії за межами України, якість контактів, а також ознаки того, що невстановлені особи намагалися несанкціоновано продавати там копії нашого програмного забезпечення клієнтам, яких ми як українська компанія не хотіли б бачити серед своїх, - усе це є частиною службового розслідування.", - повідомив він.

Щербатенко пояснив, що ситуація фактично пов’язана із втратою довіри та розбіжностями у світоглядних позиціях між співвласниками, які стали особливо відчутними після 2022 року.

"Це - драматичний момент на особистісному рівні, адже саме довіра та довготривалі стосунки завжди були основою IT-Enterprise", - заявив СЕО.

Він також зазначив, що компанію намагаються дестабілізувати через публікації у медіа, зокрема у виданні "Комсомольская правда. Україна".

"Цим питанням займаються наші юристи. Але сам вибір майданчика для таких матеріалів - показовий і симптоматичний", - прокоментував керівник.

Попри конфлікт, Щербатенко наголосив, що IT-Enterprise залишається сильною, стійкою компанією, яка продовжує створювати продукти світового рівня для українського бізнесу.

"Група компаній IT-Enterprise рухається далі, розвивається, трансформується і продовжує створювати рішення світового рівня для українських підприємств - в Україні та у світі", - підсумував Олег Щербатенко.

Як раніше повідомлялося, один із співзасновників IT-Enterprise заявив про корпоративний конфлікт та підготовку судового позову.

