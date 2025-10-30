ua en ru
IT-Enterprise заявила о внутреннем конфликте между совладельцами: позиция СЕО компании

Четверг 30 октября 2025 11:04
UA EN RU
IT-Enterprise заявила о внутреннем конфликте между совладельцами: позиция СЕО компании
Автор: Александр Мороз

СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко подтвердил наличие внутреннего конфликта в компании, связанного с одним из совладельцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Олега Щербатенко.

Исполнительный директор IT-Enterprise обнародовал официальную позицию по публичным заявлениям одного из совладельцев компании, который сообщил о своем отстранении от операционного управления.

"Мне жаль, что диалог и внутренние процессы, которые должны быть урегулированы между сторонами, вышли в публичную плоскость. Впервые за 38 лет на компанию с безупречной репутацией совершена публичная атака", - заявил Щербатенко.

Он отметил, что с начала полномасштабной войны компания сохранила команду, адаптировалась к новым реалиям и продолжает развиваться, несмотря на сложные обстоятельства.

"Если в 2022 году мы искали, как сохранить себя, семьи, команду, компанию, страну, то в 2025-м можем уверенно сказать: будущее есть. Идя командой через кризисы, мы стали мудрее и сильнее", - подчеркнул руководитель.

По словам Щербатенко, один из совладельцев IT-Enterprise, занимавший должность его заместителя, с 2022 года находился за пределами Украины, развивая там собственные бизнес-инициативы. Его деятельность за границей стала предметом внутреннего расследования.

"Непрозрачность этой деятельности, невозможность для нас нести ответственность за действия за пределами Украины, качество контактов, а также признаки того, что неустановленные лица пытались несанкционированно продавать там копии нашего программного обеспечения клиентам, которых мы как украинская компания не хотели бы видеть среди своих, - все это часть служебного расследования", - сообщил он.

Щербатенко пояснил, что ситуация фактически связана с потерей доверия и разногласиями в мировоззренческих позициях между совладельцами, которые стали особенно ощутимыми после 2022 года.

"Это - драматический момент на личностном уровне, ведь именно доверие и долговременные отношения всегда были основой IT-Enterprise", - заявил СЕО.

Он также отметил, что компанию пытаются дестабилизировать из-за публикаций в медиа, в частности, в издании "Комсомольская правда. Украина".

"Этим вопросом занимаются наши юристы. Но сам выбор площадки для таких материалов - показательный и симптоматический", - прокомментировал руководитель.

Несмотря на конфликт, Щербатенко подчеркнул, что IT-Enterprise остается сильной, устойчивой компанией, продолжающей создавать продукты мирового уровня для украинского бизнеса.

"Группа компаний IT-Enterprise двигается дальше, развивается, трансформируется и продолжает создавать решения мирового уровня для украинских предприятий - в Украине и мире", - подытожил Олег Щербатенко.

Как ранее сообщалось, один из соучредителей IT-Enterprise заявил о корпоративном конфликте и подготовке судебного иска.

