ISW: ЗСУ просунулися в центральній частині Куп’янська

Українські військові нещодавно просунулися в центральній частині Куп’янська Харківської області. А Росія активізувалась у Сумській області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За оцінкою аналітиків, Сили оборони України просунулися вздовж шосе П-79 Куп’янськ - Чугуїв у центральній частині міста.
Водночас 19 і 20 грудня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Куп’янська. Зокрема, окупанти атакували безпосередньо в районі міста, на схід від нього в напрямку Петропавлівки, на південний схід поблизу Степової Новосілівки та Піщаного, а також на південь - у районі Куп’янського вузлового.
Російські військові блогери стверджували, що українські підрозділи здійснили контрнаступальні дії з районів Собілівки та Мирова, а також у межах Куп’янська і поблизу Степової Новосілівки.
За даними ISW, у боях на Куп’янському напрямку продовжують брати участь оператори дронів і штурмові підрозділи російської 27-ї мотострілецької бригади 1-ї гвардійської танкової армії Московського військового округу. Також повідомляється про дії підрозділів 352-го мотострілецького полку 11-го армійського корпусу Ленінградського військового округу в напрямку Куп’янська.
Російські війська 20 грудня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтверджених територіальних успіхів не досягли. Аналітики зазначають, що активності на цій ділянці кордону не фіксували з часу боїв наприкінці літа 2025 року поблизу Демидівки у Бєлгородській області.
Водночас міноборони РФ та російські "воєнкори" заявляють про нібито захоплення населених пунктів Високе та Грабовське, однак незалежного підтвердження цієї інформації немає.
За даними ISW, 19 і 20 грудня російські війська атакували у Курській та Сумській областях, зокрема поблизу Андріївки, Кіндратівки, Варачиного та Високого. Російські джерела також повідомляють про контратаки Сил оборони України в районі Олексіївки.
Окремо пов’язаний із Північним угрупованням військ РФ "воєнкор" заявив про значні втрати російських підрозділів поблизу села Безсалівка. За його словами, 1-й мотострілецький полк зазнав удару після помилкового наказу зайняти позиції у лісосмузі, де перебували українські військові. Він також повідомив про проблеми з евакуацією поранених та відсутність ротацій у російських підрозділів у цьому районі.
У звіті зазначається, що на Сумському напрямку діють підрозділи 137-го повітряно-десантного полку РФ, а також загін спецпризначення "Анвар".
Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський відвідав Куп’янський напрямок, де тривають активні бойові дії. Він зустрівся з українськими військовими, які беруть участь у звільненні міста, та подякував підрозділам за досягнуті результати на фронті.
Того ж дня Сили оборони України успішно зірвали наступ російських військ під Куп’янськом у Харківській області. Українські підрозділи повністю перекрили підступи до міста та взяли окупантів у кільце.
Водночас російська сторона поширює фейки про нібито захоплення Куп’янська. Про "взяття" міста вже двічі заявляв особисто глава Кремля Володимир Путін.
У РНБО України пояснили, що такі заяви є спробою російського військового керівництва приховати провали на фронті та уникнути відповідальності за поразки, саме тому Москва знову і знову оголошує про уявну окупацію міста.