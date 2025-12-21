ISW: ЗСУ просунулися в центральній частині Куп’янська

За оцінкою аналітиків, Сили оборони України просунулися вздовж шосе П-79 Куп’янськ - Чугуїв у центральній частині міста.

Водночас 19 і 20 грудня російські війська продовжували наступальні дії поблизу Куп’янська. Зокрема, окупанти атакували безпосередньо в районі міста, на схід від нього в напрямку Петропавлівки, на південний схід поблизу Степової Новосілівки та Піщаного, а також на південь - у районі Куп’янського вузлового.

Російські військові блогери стверджували, що українські підрозділи здійснили контрнаступальні дії з районів Собілівки та Мирова, а також у межах Куп’янська і поблизу Степової Новосілівки.

За даними ISW, у боях на Куп’янському напрямку продовжують брати участь оператори дронів і штурмові підрозділи російської 27-ї мотострілецької бригади 1-ї гвардійської танкової армії Московського військового округу. Також повідомляється про дії підрозділів 352-го мотострілецького полку 11-го армійського корпусу Ленінградського військового округу в напрямку Куп’янська.



Сумська область

Російські війська 20 грудня продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтверджених територіальних успіхів не досягли. Аналітики зазначають, що активності на цій ділянці кордону не фіксували з часу боїв наприкінці літа 2025 року поблизу Демидівки у Бєлгородській області.

Водночас міноборони РФ та російські "воєнкори" заявляють про нібито захоплення населених пунктів Високе та Грабовське, однак незалежного підтвердження цієї інформації немає.

За даними ISW, 19 і 20 грудня російські війська атакували у Курській та Сумській областях, зокрема поблизу Андріївки, Кіндратівки, Варачиного та Високого. Російські джерела також повідомляють про контратаки Сил оборони України в районі Олексіївки.



Окремо пов’язаний із Північним угрупованням військ РФ "воєнкор" заявив про значні втрати російських підрозділів поблизу села Безсалівка. За його словами, 1-й мотострілецький полк зазнав удару після помилкового наказу зайняти позиції у лісосмузі, де перебували українські військові. Він також повідомив про проблеми з евакуацією поранених та відсутність ротацій у російських підрозділів у цьому районі.

У звіті зазначається, що на Сумському напрямку діють підрозділи 137-го повітряно-десантного полку РФ, а також загін спецпризначення "Анвар".