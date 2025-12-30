ISW не знайшов доказів атаки дронів на резиденцію Путіна

У звіті зазначається, що підтверджені українські удари по території Росії зазвичай супроводжуються доказами з відкритих джерел. Йдеться, зокрема, про геолоковані відео, роботу російської протиповітряної оборони, вибухи, пожежі, клуби диму поблизу цілей, а також повідомлення місцевої влади та російських ЗМІ.

Втім, цього разу аналітики ISW не зафіксували жодних відеозаписів чи повідомлень від місцевих або регіональних джерел, які б підтверджували заяву Лаврова про "українську атаку" поблизу резиденції Путіна на Валдаї.

Крім того, в ISW звернули увагу на суперечності в заявах російської сторони. Так, Лавров стверджував, що над Новгородською областю нібито було збито 89 українських дронів, тоді як Міністерство оборони РФ повідомляло лише про 47 безпілотників у ніч з 28 на 29 грудня. Такі розбіжності, за оцінкою аналітиків, додатково підривають достовірність заяв глави МЗС Росії.

В ISW нагадали, що раніше українські сили завдавали ударів по військових цілях у Новгородській області, і ці атаки супроводжувалися переконливими доказами з відкритих джерел. Однак цього разу Кремль не надав жодних підтверджень своїх тверджень.

Також російське незалежне видання SOTA повідомило, що мешканці Валдая не чули роботи ППО в ніч, коли, за версією Кремля, російські сили нібито відбивали масовану атаку українських безпілотників.