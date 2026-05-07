ISW викрив цинічні заяви Москви про "перемир’я" з Україною

Як зазначають аналітики, російські та окупаційні чиновники "об’єдналися" навколо ударів по анексованому Джанкою у Криму, які було здійснено вночі 5 травня - до того, як о 00:00 6 травня розпочалося одностороннє припинення вогню Україною.

Вони "неправдиво стверджували, що Київ порушив власне припинення вогню".

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив незадовго до 22:30 за місцевим часом 5 травня, що українські безпілотники були спрямовані на окупований Крим, а потім заявив лише через 10 хвилин після опівночі 6 травня, що українські війська завдали ударів по окупованому Джанкою, припускаючи, що Україна завдала ударів до припинення вогню.

Двоє депутатів Державної думи Росії також заявили, що український удар стався незадовго до початку припинення вогню опівночі.

"Російське звинувачення не є переконливим, оскільки бойові завдання, що відбуваються до припинення вогню, не порушують припинення вогню", - пише ISW.

Аналітики також звернули увагу, що російські війська і раніше продовжували удари та штурми до моменту початку різних "режимів тиші", оголошених Кремлем.

Йдеться, зокрема, про 30-годинне перемир’я у квітні 2025 року, припинення вогню на День перемоги та Великоднє перемир’я.

Як наголошують у ISW, під час так званого "великоднього перемир’я" 11-12 квітня 2026 року російські окупанти стратили чотирьох українських військовополонених.