В ISW спрогнозували терміни повної ліквідації на фронті військових КНДР

У звіті нагадали заяву президента України Володимира Зеленського про те, що станом на початок січня, у Курській області були вбиті або поранені 3800 північнокорейських військовослужбовців.

В Інституті також згадали заяву міністра оборони України Рустема Умєрова від 5 листопада 2024 року, в якій він заявив, що війська КНДР беруть участь у "невеликих" зіткненнях в Курській області.

Однак 6 грудня російські військові блогери почали стверджувати, що північнокорейські війська беруть участь у більш масштабних бойових діях в регіоні.

Таким чином, в ISW підрахували, що втрати північнокорейських військ становлять приблизно 92 солдати на день з моменту, коли вони розпочали брати участь у великих боях на початку грудня 2024 року.

В Інституті нагадали, що Північна Корея перекинула до Курської області близько 12 тисяч військовослужбовців. І припустили, що весь цей північнокорейський контингент може бути вбитий або поранений приблизно за 12 тижнів (орієнтовно до середини квітня 2025 року), якщо північнокорейські війська продовжуватимуть зазнавати таких же високих втрат у майбутньому.

"Північнокорейські війська, ймовірно, будуть продовжувати зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що характерно для збройного конфлікту. І незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати в стрій, і якщо повернуться, то коли саме", - зазначають в ISW.