В ISW спрогнозировали сроки полной ликвидации на фронте военных КНДР

В отчете напомнили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что по состоянию на начало января, в Курской области были убиты или ранены 3800 северокорейских военнослужащих.

В Институте также вспомнили заявление министра обороны Украины Рустема Умерова от 5 ноября 2024 года, в котором он заявил, что войска КНДР участвуют в "небольших" столкновениях в Курской области.

Впрочем, 6 декабря российские военные блогеры начали утверждать, что северокорейские войска участвуют в более масштабных боевых действиях в регионе.

Таким образом, в ISW подсчитали, что потери северокорейских войск составляют примерно 92 солдата в день с момента, когда они начали участвовать в крупных боях в начале декабря 2024 года.

В Институте напомили, что Северная Корея перебросила в Курскую область около 12 тысяч военнослужащих. И предполагают, что весь этот северокорейский контингент может быть убит или ранен примерно за 12 недель (ориентировочно до середины апреля 2025 года), если северокорейские войска будут продолжать нести такие же высокие потери в будущем.

"Северокорейские войска, вероятно, будут продолжать испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. И непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в строй, и если вернутся, то когда именно", - отмечают в ISW.