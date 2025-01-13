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Південнокорейська розвідка назвала кількість втрат військових КНДР у Курській області

Понеділок 13 січня 2025 07:21
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Південнокорейська розвідка назвала кількість втрат військових КНДР у Курській області Фото: північнокорейські військові зазнають великих втрат на війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На сьогоднішній день у Курській області загинули близько 300 солдатів військового контингенту Північної Кореї. Це на 200 військових більше, ніж було зафіксовано в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

Згідно з оцінкою Національної розвідувальної служби Республіки Корея, загальні втрати північнокорейських військ у регіоні на сьогодні становлять близько 3 тисяч осіб, з яких 300 загинули і 2700 дістали поранення.

За підсумками грудня південнокорейські розвідники повідомляли про втрати в 100 убитих і близько 1000 поранених солдатів КНДР.

ЗСУ захопили в полон солдатів КНДР

У суботу, 11 січня, українські військові вперше взяли в полон двох солдатів армії Північної Кореї.

Пізніше цю інформацію підтвердила розвідка Південної Кореї. За словами бранців, у Курській області війська КНДР зазнають "суттєвих" втрат.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографії захоплених у полон північнокорейських солдатів. Він готовий передати військових північнокорейському лідеру Кім Чен Ину, але за однієї умови.

Раніше Зеленський заявив, що в боях із ЗСУ загинули близько 4 тисяч північнокорейських солдатів.

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КНДР Північна Корея
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