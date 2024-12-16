В ISW спрогнозували подальшу долю російських військових баз у Сирії

Подальші плани Росії щодо розміщених у Сирії військових підрозділів залишаються незрозумілими. Москва домовилася про збереження своїх баз на заході Сирії, але виводить війська з інших локацій у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, серед російських військових ширяться чутки про те, що Кремль і невизначені сирійські суб'єкти погодилися залишити до 3 тисяч військовослужбовців РФ у порту Тартус і на авіабазі Хмеймім у Латакії.

Українська розвідка також повідомляє, що російські військовослужбовці в порту Тартус і на авіабазі Хмеймім, а також на прилеглих кораблях "у регіоні", мають проблеми з питною водою і продовольством. Вони чекають на доставку провізії військово-транспортними літаками, які беруть участь в евакуації російського військового майна з Сирії.

"Повідомлення про те, що військовослужбовці РФ очікують на додаткові поставки продовольства, свідчать про те, що Кремль, імовірно, не планує або не може повністю евакуювати бази в найближчому майбутньому", - припускають в ISW.

OSINT-аналітик МТ Anderson 15 грудня повідомив, що на супутникових знімках зафіксовані фрегати "Адмірал Головко" та "Адмірал Григорович", які все ще перебувають на рейді приблизно за 15 кілометрів від порту Тартус. Водночас, на супутникових знімках не фіксуються інші кораблі російської флотилії, що нещодавно перебували у відкритому Середземному морі.

За даними українського ГУР, російські війська супроводжують невстановлені озброєні групи, які воювали проти режиму Башара Асада, та які відходять із "віддалених районів" Сирії, ймовірно, в напрямку західного узбережжя.

17 грудня сирійське ЗМІ заявило, що війська РФ відійшли з авіабази Тіас (на захід від Пальміри в провінції Хомс) у напрямку авіабази Хмеймім.

14 грудня українська розвідка повідомила, що деякі російські солдати чекали на авіабазі Тіас, доки російський військовий командир намагався домовитися про гарантії безпеки для солдатів з військовими контингентами інших невстановлених держав.

Згідно з повідомленнями, Росія також нещодавно вивела свої війська з низки баз у районах Манбідж та Кобані (Айн-ель-Араб) на півночі Сирії на тлі наступу проти Сирійських демократичних сил, який підтримує Туреччина.

"Росія, ймовірно, виведе війська зі своєї останньої великої бази на півночі Сирії в Камишли, адже Туреччина і групи, що діють у Сирії, зокрема "Хайят Тахрір аль-Шам" та Сирійська національна армія, схоже, не готові допустити, щоб Росія надалі там залишалася", - прогнозують в ISW.

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер також запропонував 15 грудня "підтримати" російську консолідацію у Хмеймімі й Тартусі, припускаючи, що Туреччина не буде підтримувати інші російські бази.