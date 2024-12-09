Путін надав притулок Асаду, який втік із Сирії

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Такі рішення не можуть ухвалюватися без глави держави. Це його рішення", - заявив журналістам Пєсков, не уточнивши подробиць.

Російські інформаційні агентства з посиланням на неназване джерело у Кремлі 8 грудня повідомили, що Асад перебуває у Москві зі своєю родиною.

Падіння Асада стало серйозним ударом для Ірану та Росії, які втрутилися у 13-річну громадянську війну у Сирії, щоб спробувати зміцнити його правління.

Відхід Асада ліквідували бастіон, через який Іран та Росія дестабілізували ситуацію на Близькому Сході. Батько Асада, Хафез аль-Асад, став на бік Радянського Союзу, щоб спробувати досягти паритету з Ізраїлем, який підтримує США.

Російські бази

Кремль заявив, що в Сирії панує "крайня нестабільність", і поки що рано говорити про майбутнє російських баз у цій країні.

"Ми ведемо діалог з Анкарою та іншими державами регіону, у тому числі у сирійських справах. Справді, Сирія зараз матиме дуже складний період через нестабільність. І, звичайно, дуже важливо підтримувати діалог з усіма країнами регіону тут. Ми сповнені рішучості це зробити", - сказав Пєсков.

Неясно, як "Хайят Тахрір аш-Шам", організація, раніше пов'язана з "Аль-Каїдою", яка очолювала наступ повстанців, ставитиметься до російських військових об'єктів у Сирії - авіабази Хмеймім у провінції Латакія та військово-морського об'єкту в Тартусі на узбережжі.

"Поки що про це говорити передчасно, - заявив Пєсков. - Це все предмет обговорення з тими, хто буде при владі в Сирії".

"Звичайно, зараз робиться все необхідне і все можливе для того, щоб вийти на зв'язок з тими, хто може займатися безпекою. І, звичайно, наші військові теж вживають усіх необхідних запобіжних заходів", - сказав Пєсков.

Об'єкт у Тартусі є єдиним російським центром ремонту та поповнення запасів у Середземномор'ї, і Москва використовувала Сирію як перевалочний пункт для перекидання найманців до Африки та назад.

"Ми бачимо ситуацію навколо України, ми бачимо багато суперечливих заяв із цього приводу, ми бачимо наростаючий конфліктний потенціал в інших регіонах, можна сказати, Близький Схід, що горить", - сказав Пєсков.

Москва підтримувала Сирію з перших днів Холодної війни, визнавши її незалежність у 1944 році, коли Дамаск прагнув скинути французьке колоніальне панування. Захід вважав Сирію радянським сателітом.