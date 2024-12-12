Росія обговорює збереження своїх військових баз з новим керівництвом Сирії, - Bloomberg
Росія хоче зберегти дві військові бази на території Сирії. Йдеться про авіабазу Хмеймім та морську базу в Тартусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Неназвані джерела в Москві, Європі та на Близькому Сході розповіли виданню, що Росія веде переговори з новим керівництвом Сирії про збереження на території країни двох військових баз.
За словами співрозмовника Bloomberg із Москви, Міноборони РФ вважає, що в нього є неофіційна домовленість із "Хайят Тахрір аш-Шам" про те, що воно може зберегти військові бази в Сирії.
Варто зауважити, що наразі Росія продовжує активну евакуацію свого контингенту з території Сирії. Зокрема, за даними Головного управління розвідки, для вивезення військової техніки до Тартуса було направлено кілька великих десантних кораблів країни-агресора.
Водночас лідер повстанців "Хайят Тахрір аш-Шам" Абу Мохаммад аль-Джулані, коментуючи допомогу режиму Асада з боку Ірану та Росії, нещодавно називав дві країни "колонізаторами".
Росія - союзник Асада
Варто зауважити, що Росія активно допомагала Башару Асаду залишатися при владі. Зокрема, під час бойових дій, які розгорілися в країні протягом останніх тижнів, росіяни завдавали авіаударів по повстанцях з "Хайят Тахрір аш-Шам".
Також Москва погодилася дати притулок диктатору Башару Асаду, який втік із країни.
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