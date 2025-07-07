У ISW спрогнозували нові масові заворушення в Ірані: названо причину
Іранський режим посилив переслідування меншин у країні за ймовірну нелояльність. Це може спровокувати нові масові заворушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків, переслідування майже напевно посилять уже наявні антирежимні настрої в Ірані.
Так, від початку 12-денної війни з Ізраїлем у країні було заарештовано понад 700 осіб за звинуваченням у шпигунстві. Серед них були кілька осіб, яких режим аятол охарактеризував як "шпигунів Моссада".
"Агенти розвідки" провели десятки скоординованих рейдів по всьому Ірану, націлених на членів релігійної меншини Бахаї. У підсумку, було вилучено електронні пристрої, особисті речі та релігійні матеріали.
"Членів Бахаї часто звинувачують у шпигунстві та антирежимній діяльності. Агресивне переслідування Іраном меншин за передбачувану нелояльність може не стати безпосереднім поштовхом до масштабних протестів, але воно сприятиме розчаруванню, яке може перерости в масові протести", - пишуть в ISW.
Масові протести в Ірані
Нагадаємо, у 2022 році Іран сколихнули масові протести та заворушення. Це сталося після того, як загинула курдська дівчина Махса Аміні, яку затримала "поліція моралі" через порушення правил носіння хіджабу.
Дівчина померла 16 вересня в лікарні. До самої смерті після затримання вона не виходила з коми. Протести охопили країну в день її похорону.
Під час акцій загинули сотні людей. Почалися жорсткі утиски протестувальників. У листопаді того ж року було винесено перший смертний вирок учаснику протестів.
Примітно, що в червні 2025 року під час 12-денної війни з Ізраїлем в ефір іранського державного телебачення прорвалися кадри з протестів, які містили заклик до громадян вийти на вулиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.