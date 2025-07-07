У ISW спрогнозували нові масові заворушення в Ірані: названо причину

Іранський режим посилив переслідування меншин у країні за ймовірну нелояльність. Це може спровокувати нові масові заворушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, переслідування майже напевно посилять уже наявні антирежимні настрої в Ірані. Так, від початку 12-денної війни з Ізраїлем у країні було заарештовано понад 700 осіб за звинуваченням у шпигунстві. Серед них були кілька осіб, яких режим аятол охарактеризував як "шпигунів Моссада". "Агенти розвідки" провели десятки скоординованих рейдів по всьому Ірану, націлених на членів релігійної меншини Бахаї. У підсумку, було вилучено електронні пристрої, особисті речі та релігійні матеріали. "Членів Бахаї часто звинувачують у шпигунстві та антирежимній діяльності. Агресивне переслідування Іраном меншин за передбачувану нелояльність може не стати безпосереднім поштовхом до масштабних протестів, але воно сприятиме розчаруванню, яке може перерости в масові протести", - пишуть в ISW.