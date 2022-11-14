В Ірані ухвалили перший смертний вирок учаснику протестів

Суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні. Це покарання стало першим подібним вироком, ухваленим учасникам демонстрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Деталі, які дозволяють визначити особу чи стать засудженого, на порталі не наводяться, але зазначається, що він був визнаний винним у підпалі урядової будівлі, порушенні громадського порядку, а також "створенні загрози національній безпеці". Крім того, його звинуватили в "корупції" та "мохаребі" - "війні проти Бога".

Останнє кваліфікується іранським законодавством як особливо тяжкий злочин і може каратися стратою навіть без супутніх звинувачень.

Водночас на іншому засіданні суду в Тегерані до різних термінів позбавлення волі було засуджено ще п'ятьох протестувальників - їх звинувачували в "змові з метою скоєння злочинів проти національної безпеки" та "порушенні громадського порядку".

Підсудних засудили до строків від п'яти до десяти років ув'язнення, вони мають право подати апеляцію.

Протести в Ірані

Іран охопили масштабні протести після смерті дівчини, яка була затримана поліцією за неправильне носіння хіджабу. Під час акцій, як повідомляють місцеві ЗМІ, загинуло 318 осіб, у тому числі 49 неповнолітніх.

При цьому верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив США та Ізраїль в організації протестів.

Демонстрації у цій країні продовжуються донині. Вони проходять у багатьох містах, від Тегерану до центрального міста Єзд.