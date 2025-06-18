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"Вставай і виходь на вулицю". В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

Іран, Середа 18 червня 2025 21:51
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"Вставай і виходь на вулицю". В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів Фото: в Ірані перервали державне телебачення (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час трансляції іранського державного телебачення в ефір прорвалися кадри з протестів. Влада Ірану визнала технічні перебої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ізраїльського журналіста Аміхая Штейна.

За словами ізраїльського журналіста, супутниковий сигнал іранської телерадіокомпанії був перерваний. Глядачам замість офіційної програми показали відеофрагменти з вуличних акцій.

&quot;Вставай і виходь на вулицю&quot;. В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестівФото: заклик. що з'явився на екранах іранських телевізорів (скрін журналіста Аміхая Штейна)

"Встань! Це твоя мить. Виходь на вулиці. Візьміть під контроль своє майбутнє", - з'явився заклик на екранах ТБ.

Іранська сторона офіційно визнала, що в телевізійному ефірі справді були перешкоди, однак не повідомила, хто стоїть за втручанням.

Примітно, що Ізраїль офіційно не бере на себе відповідальність за цей випадок.

Зазначимо, що раніше сьогодні в Ірані практично повністю зник доступ до інтернету. Як відомо, трафік скоротився приблизно до 3% стандартного споживання.

Конфлікт Ізраїля та Ірану

Нагадаємо, що від 13 червня Ізраїль проводить військову операцію під назвою "Левиний народ". Вже було завдано ударів по об’єктах військової та ядерної інфраструктури Ірану. Внаслідок атаки загинули десятки високопоставлених офіцерів і спеціалістів, причетних до розвитку ядерної програми Тегерана.

За весь період операції Ізраїль завдав по Ірану приблизно 250 ударів по 720 цілях.

Сьогодні міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що армія Ізраїлю знищила штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану, що є головною репресивною зброєю іранського диктатора.

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