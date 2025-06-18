"Вставай і виходь на вулицю". В Ірані державне ТБ перервали закликами до протестів

Під час трансляції іранського державного телебачення в ефір прорвалися кадри з протестів. Влада Ірану визнала технічні перебої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ізраїльського журналіста Аміхая Штейна.

За словами ізраїльського журналіста, супутниковий сигнал іранської телерадіокомпанії був перерваний. Глядачам замість офіційної програми показали відеофрагменти з вуличних акцій.

Фото: заклик. що з'явився на екранах іранських телевізорів (скрін журналіста Аміхая Штейна)

"Встань! Це твоя мить. Виходь на вулиці. Візьміть під контроль своє майбутнє", - з'явився заклик на екранах ТБ.

Іранська сторона офіційно визнала, що в телевізійному ефірі справді були перешкоди, однак не повідомила, хто стоїть за втручанням.

Примітно, що Ізраїль офіційно не бере на себе відповідальність за цей випадок.