ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В ISW спрогнозировали новые массовые беспорядки в Иране: названа причина

Понедельник 07 июля 2025 03:55
UA EN RU
В ISW спрогнозировали новые массовые беспорядки в Иране: названа причина Фото: в Иране могут начаться акции протеста (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Иранский режим усилил преследования меньшинств в стране за предполагаемую нелояльность. Это может спровоцировать новые массовые беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, преследования почти наверняка усилят уже существующие антирежимные настроения в Иране.

Так, с начала 12-дневной войны с Израилем в стране были арестовал более 700 человек по обвинению в шпионаже. Среди них были несколько человек, которых режим аятолл охарактеризовал как "шпионов Моссада".

"Агенты разведки" провели десятки скоординированных рейдов по всему Ирану, нацеленных на членов религиозного меньшинства Бахаи. В итоге, были изъяты электронные устройства, личные вещи и религиозные материалы.

"Членов Бахаи часто обвиняют в шпионаже и антирежимной деятельности. Агрессивное преследование Ираном меньшинств за предполагаемую нелояльность может не послужить непосредственным толчком к масштабным протестам, но оно будет способствовать разочарованию, которое может перерасти в массовые протесты", - пишут в ISW.

Массовые протесты в Иране

Напомним, в 2022 году Иран всколыхнули массовые протесты и беспорядки. Это произошло после того, как погибла курдская девушка Махса Амини, задержанная "полицией нравов" из-за нарушения правил ношения хиджаба.

Девушка скончалась 16 сентября в больнице. До самой смерти после задержания она не выходила из комы. Протесты охватили страну в день ее похорон.

Во время акций погибли сотни людей. Начались жесткие притеснения протестующих. В ноябре того же года был вынесен первый смертный приговор участнику протестов.

Примечательно, что в июне 2025 года во время 12-дневной войны с Израилем в эфир иранского государственного телевидения прорвались кадры с протестов, которые содержали призыв к гражданам выйти на улицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
Новости
Почти 150 боев на фронте: Генштаб сообщил, где горячее всего
Почти 150 боев на фронте: Генштаб сообщил, где горячее всего
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников