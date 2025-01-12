В ISW розповіли про ймовірні наслідки участі Північної Кореї у війні проти України

У звіті послалися на публікацію газети The Washington Post від 11 січня, в якій зазначається, що північнокорейські солдати, які воюють у Курській області, атакують великими групами за підтримки російської артилерії та безпілотників. На відміну від російських військ, які зазвичай пересуваються меншими групами.

Також видання зазначає, що солдати КНДР продовжують просуватися вперед, незважаючи на удари українських безпілотників по їхньому особовому складу.

Видання повідомило, що російські війська слідують за північнокорейськими військами, щоб "стабілізувати здобутки". Однак військовослужбовець ЗСУ, що бере участь у боях в Курській області, зазначив, що проблеми зі зв'язком між військами РФ та Північної Кореї можуть уповільнювати закріплення росіянами нових позицій.

За словами військовослужбовця, у грудні 2024 року північнокорейські сили штурмували позиції ЗСУ силами від 400 до 500 осіб, а їхня загальна кількість вшестеро переважала кількість українських військових.

Після восьми годин бою, українські військові вимушено відступили через нестачу боєприпасів. Це свідчить про те, що сили КНДР, навіть за поганої тактики, покладаються на більшу кількість особового складу для просування вперед.

Колосальні втрати

Також український військовослужбовець заявив про суттєві втрати у 810-й морській піхотній бригаді Росії (Чорноморський флот, Південний військовий округ). Імовірно це й підштовхнуло російське військове командування до розгортання військ Північної Кореї в Курській області раніше, ніж планувалося.

Західні офіційні особи нещодавно відзначили, що північнокорейські війська зазнають великих втрат. Так, наприкінці грудня 2024 року лише за один тиждень у Курській області загинуло близько 1000 солдат КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на 5 січня в Курській області були вбиті або поранені 3800 північнокорейських військовослужбовців - це близько третини з 12 тисяч солдатів, що перебувають у тому регіоні. За його словами, лише 3 і 4 січня північнокорейські війська втратили до батальйону піхоти під Махнівкою в Курській області.

"ISW продовжує оцінювати, що здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом із військами РФ, імовірно, значно погіршиться. Це станеться, якщо російське військове командування буде використовувати війська КНДР в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в аналогічних або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни також переконані, що нездатність або відмова північнокорейських військ навчитися ефективно протидіяти безпілотним літальним апаратам ЗСУ, також негативно вплине на ті уроки, які вони зможуть винести з цієї війни.