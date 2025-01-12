В ISW рассказали о вероятных последствиях участия Северной Кореи в войне против Украины

В отчете сослались на публикацию газеты The Washington Post от 11 января, в которой отмечается, что воюющие в Курской области северокорейские солдаты, атакуют большими группами при поддержке российской артиллерии и беспилотников. В отличие от российских войск, которые обычно передвигаются меньшими группами.

Также издание отмечает, что солдаты КНДР продолжают продвигаться вперед, несмотря на удары украинских беспилотников по их личному составу.

Издание сообщило, что российские войска следуют за северокорейскими войсками, чтобы "стабилизировать достижения". Однако военнослужащий ВСУ, участвующий в боях в Курской области, отметил, что проблемы со связью между войсками РФ и Северной Кореи могут замедлять закрепление россиянами новых позиций.

По словам военнослужащего, в декабре 2024 года северокорейские силы штурмовали позиции ВСУ силами от 400 до 500 человек, а их общее количество в шесть раз превышало число украинских военных.

После восьми часов боя, украинские военные вынужденно отступили из-за недостатка боеприпасов. Это свидетельствует о том, что силы КНДР, даже при плохой тактике, полагаются на большее количество личного состава для продвижения вперед.

Колоссальные потери

Также украинский военнослужащий заявил о существенных потерях в 810-й морской пехотной бригаде России (Черноморский флот, Южный военный округ). Вероятно это и подтолкнуло российское военное командование к развертыванию войск Северной Кореи в Курской области раньше, чем планировалось.

Западные официальные лица недавно отметили, что северокорейские войска несут большие потери. Так, в конце декабря 2024 года только за одну неделю в Курской области погибли около 1000 солдат КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 5 января в Курской области были убиты или ранены 3800 северокорейских военнослужащих - это около трети из 12 тысяч солдат, находящихся в том регионе. По его словам, только 3 и 4 января северокорейские войска потеряли до батальона пехоты под Махновкой в Курской области.

"ISW продолжает оценивать, что способность Северной Кореи усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с войсками РФ, вероятно, значительно ухудшится. Это произойдет, если российское военное командование будет использовать войска КНДР в атаках с высоким уровнем истощения пехоты в аналогичных или больших масштабах, чем это происходит с большинством российского личного состава", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны также убеждены, что неспособность или отказ северокорейских войск научиться эффективно противодействовать беспилотным летательным аппаратам ВСУ, также негативно повлияет на те уроки, которые они смогут извлечь из этой войны.